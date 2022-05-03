«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. Он дебютировал за итальянский клуб в феврале. С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.