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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным

«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, информирует Metaratings.ru

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. Он дебютировал за итальянский клуб в феврале. С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Кокорин — выпускник академии «Локомотива». Он также выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». Нападающий С 2011 по 2017 год выступал за сборную России, в составе которого был участником чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года. Он также автор самого быстрого гола в современной истории сборной.

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