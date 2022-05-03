«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с Кокориным
«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, информирует Metaratings.ru
«Фиорентина» планирует расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным, информирует Metaratings.ru
Клуб примет окончательное решение по игроку после прохождения командой первых сборов. Действующее соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. Он дебютировал за итальянский клуб в феврале. С тех пор форвард провел 11 матчей и результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
Кокорин — выпускник академии «Локомотива». Он также выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». Нападающий С 2011 по 2017 год выступал за сборную России, в составе которого был участником чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года. Он также автор самого быстрого гола в современной истории сборной.