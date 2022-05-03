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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Рангник: насколько я знаю, Роналду будет в составе «МЮ» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о будущем португальского форварда Криштиану Роналду в команде.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Почему он должен прощаться с командой? У него ещё год контракта, насколько я знаю, Криштиану будет в “Манчестер Юнайтед” в следующем сезоне», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 1:0
Брентфорд
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