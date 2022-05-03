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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболку Месси, в которой он забил 500-й гол в карьере, продали более чем за € 400 тысяч

Футболка, нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, в которой он забил 500-й гол в карьере, продана на аукционе за сумму превышающую € 400 тысяч. Об этом сообщает Marca.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

Лионель Месси, выступая за «Барселону», забил 500-й гол 23 апреля 2017 года в гостевом матче испанской Примеры с мадридским «Реалом». Этот гол аргентинца стал победным.

В той встрече Месси оформил дубль (3:2), а памятный гол забил в компенсированное ко второму тайму время. После забитого мяча Месси снял футболку и продемонстрировал её мадридской публике.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» покинул «Барселону» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента во французский «ПСЖ».

В текущем сезоне 34-летний Месси провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил девять мячей и отдал 13 результативных передач.

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