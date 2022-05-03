Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года
Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией».
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Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией».
32-летний атакующий полузащитник подписал соглашение сроком до 2024 года.
Мюллер оказался в академии мюнхенцев в 10 лет. С 2007 года он выступает за основную команду «Баварии», за которую он провел 624 матча.
В 30 матчах нынешнего сезона Бундеслиги немецкий футболист забил 7 голов и отдал 17 результативных передач.