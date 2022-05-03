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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
15:06 (мск), источник: Sports.Ru

Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года

Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: официальный сайт "Баварии"

32-летний атакующий полузащитник подписал соглашение сроком до 2024 года.

Мюллер оказался в академии мюнхенцев в 10 лет. С 2007 года он выступает за основную команду «Баварии», за которую он провел 624 матча.

В 30 матчах нынешнего сезона Бундеслиги немецкий футболист забил 7 голов и отдал 17 результативных передач.

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