Итальянский журналист: «Миранчук заслуживает играть больше, а к Кокорину нет претензий»

В понедельник вечером «Аталанта» провела очередной неудачный матч. В домашней игре с «Салернитаной», которая борется за выживание в серии А, команда Джан Пьеро Гасперини спаслась лишь в концовке встречи — за счет гола экс-спартаковца Марио Пашалича, которому блестяще ассистировал Руслан Малиновский.

Алексей Миранчук вышел на замену на 54-й минуте вместо Дувана Сапаты. К сожалению, ничем особенным он не отметился, а La Gazzetta dello Sport в который уже раз поставила россиянину унылую оценку 5,0. Комментарий при этом краток и грустен: «Неосязаем. Опять».

В составе «Салернитаны» весь матч провел норвежский полузащитник Эмиль Бохинен, арендованный у ЦСКА: он получил оценку 6,5. Еще выше ведущее спортивное издание Италии оценило защитника Норберта Дьомбера, который в 2017 году провел несколько матчей за грозненский «Терек». Словак с венгерскими корнями получил 7,5.

Мнением о Миранчуке и о кризисе в игре «Аталанты» поделился один из самых звездных комментаторов итальянского концерна Sky Sport Массимо Марианелла.

— «Аталанта» сыграла очередной провальный домашний матч. Впервые за несколько сезонов она осталась без Лиги чемпионов и рискует вообще не попасть в еврокубки. Сказка завершилась?

— Семья Перкасси, спортивный директор Сартори, главный тренер Гасперини проделали потрясающую работу, итогом которой стал яркий цикл «Аталанты». Команда произвела фурор в серии А и громко заявила о себе в Лиге чемпионов. Ее справедливо хвалили и ставили многим в пример. Так что это не сказка, а плоды кропотливой работы. Но любые яркие циклы рано или поздно заканчиваются, и в этом нет ничего постыдного или страшного. Судя по всему, нынешняя «Аталанта» исчерпала свои сегодняшние кадровые возможности, а сам Гасперини морально подустал. Команде и всему клубу объективно требуется перезагрузка. Недаром же недавно в клуб пришли новые акционеры, спортивного директора Сартори активно сватают в другой клуб, а сам Гасперини публично говорит о том, что нужны серьезные изменения в составе. При этом не очень понятно, есть ли у Джан Пьеро мотивация и моральные силы, чтобы дальше работать в Бергамо, пусть у него и действующий контракт, который недавно продлили на улучшенных условиях. Так что всем заинтересованным сторонам надо по окончании сезона оперативно решать, как жить дальше. Чем быстрее наступит ясность, тем больше шансов побыстрее выйти из переходного периода и попытаться зайти на новый цикл.

— За те два сезона, что Алексей Миранчук провел в Бергамо, он не смог стать одним из лидеров команды. А в какой-то момент Гасперини и вовсе отправил его в глухой запас: разговоры о продаже или аренде Миранчука рождались не на ровном месте. Что дальше?

— Для начал скажу, что Миранчук нравился мне как футболист еще во времена «Локомотива». Я ведь много-много лет комментирую Лигу чемпионов, так что немного знаю и зарубежные команды. По моему скромному мнению, Миранчук мог бы почаще выходить на поле в составе «Аталанты» и приносить команде немалую пользу. Вот и в игре с «Салернитаной» я лично видел его в стартовом составе, однако этот состав определяет Гасперини, так что мои видения остались при мне. (Смеется.) Да, Алексей не стал лидером в Бергамо и не превратился в звезду серии А, однако это очень достойный футболист, который по праву выступает в нашем чемпионате. И при перезагрузке «Аталанты» Миранчук, мне кажется, мог бы стать тем внутренним резервом, который можно использовать для прогресса.

Игру нынешней «Аталанты» изучили слишком хорошо, тренеры серии А разложили ее на атомы, а кто-то и сам взял на вооружение. Гасперини или его сменщику в любом случае надо придумывать что-то новое, и в новых схемах Миранчук вполне мог бы занять видное место. Во всяком случае, таково мое мнение.

Если же Алексей покинет Бергамо, то у него есть хорошие шансы — на фоне бесценного опыта в «Аталанте» — проявить себя в другом клубе.

— Вряд ли такие шансы есть у другого российского игрока серии А — Александра Кокорина. Каковы его перспективы во Флоренции?

— К сожалению, у Александра не получилось в «Фиорентине». Жаль, ведь талант у него действительно немалый. Но каждый сам выбирает себе ту или иную дорогу, совершая иной раз такие ошибки, за которые приходится расплачиваться проблемами в карьере. Очевидно, что Кокорин мог проявить себя куда ярче, а попади он в серию А на несколько лет раньше, может, и стал бы здесь заметной фигурой, почему нет? Сейчас же, конечно, разговоры в Италии идут в основном о том, когда «Фиорентина» с ним расстанется. Не исключено, что это случится в середине или в конце лета. При этом мне говорят, что Александр пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности во Флоренции и что претензий по части поведения на тренировках и в быту к нему нет.

— Знаю, что вы периодически комментируете матчи чемпионата Франции, где выступает Александр Головин. Что скажете про него?

— Насколько я понимаю, при нынешнем тренере «Монако» Головин является важным игроком для команды, недаром при нем она последнее время столько побеждает. Головин — сильный игрок, и он заслуживает того, чтобы выступать за клуб, который рвется в Лигу чемпионов.

— В следующем розыгрыше Лиги чемпионов не будет российских клубов: так накануне решили в УЕФА. Насколько это решение было прогнозируемо вами лично и вашими коллегами?

— В кулуарах давно ходили разговоры о том, что российские клубы не пустят в еврокубки, поэтому решение УЕФА вряд ли стало для кого-то здесь сюрпризом.