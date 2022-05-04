В Британии хотят лишить Абрамовича денег от будущей продажи «Челси»

По информации британской прессы, нынешний владелец команды требует вернуть ему 1,5 миллиарда фунтов, которые поступили на счет клуба через дочернюю компанию Fordstam Limited. Сообщается, что такая крупная сумма была дана в долг и теперь Абрамович заинтересован в возврате средств.