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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Британии хотят лишить Абрамовича денег от будущей продажи «Челси»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сделка по покупке «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича может сорваться, сообщает издание The Times.

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Источник: AP 2022

По информации британской прессы, нынешний владелец команды требует вернуть ему 1,5 миллиарда фунтов, которые поступили на счет клуба через дочернюю компанию Fordstam Limited. Сообщается, что такая крупная сумма была дана в долг и теперь Абрамович заинтересован в возврате средств.

Правительство Великобритании опасается, что российский миллиардер может получить выгоду от продажи клуба. Этого стараются избежать.

«Челси» был выставлен на продажу Абрамовичем, против которого Великобритания ввела санкции из-за событий на Украине. Сделкой клуба занимается компания Raine Group. Главным кандидатом на покупку английского гранда является консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боули.

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