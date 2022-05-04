В Британии хотят лишить Абрамовича денег от будущей продажи «Челси»

По информации британской прессы, нынешний владелец команды требует вернуть ему 1,5 миллиарда фунтов, которые поступили на счет клуба через дочернюю компанию Fordstam Limited. Сообщается, что такая крупная сумма была дана в долг и теперь Абрамович заинтересован в возврате средств.
Правительство Великобритании опасается, что российский миллиардер может получить выгоду от продажи клуба. Этого стараются избежать.
«Челси» был выставлен на продажу Абрамовичем, против которого Великобритания ввела санкции из-за событий на Украине. Сделкой клуба занимается компания Raine Group. Главным кандидатом на покупку английского гранда является консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боули.