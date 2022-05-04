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13:09 (мск), источник: Sports.Ru

Форвард «Сельты» Мина осужден на 4 года за изнасилование. Он обжалует решение

Санти Мина признан виновным в том, что совершил изнасилование в 2017 году.

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Источник: AFP 2022

По версии прокуратуры, 16 июня 2017 года обвиняемый, тогда игравший за «Валенсию», вошел в фургон своего друга Давида Голдара, когда он находился там с женщиной, и заявил ей, что она ему «очень нравится» и что нужно «кое-что сделать». Потерпевшая отказалась, Мина вышел, а затем вернулся и совершил над ней сексуальное насилие.

Форвард «Сельты» наказан тюремным заключением на 4 года. Также он заплатит пострадавшей 50 тысяч евро компенсации. Футболисту на 12 лет запретили подходить к ней ближе чем на 500 метров.

При этом Голдар, выступающий за «Ибицу», был освобожден от уголовной ответственности. Сейчас к нему существует частный иск как к человеку, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить преступление.

Мина подаст апелляцию на вынесенный приговор. В ходе процесса Санти не отрицал, что у него был секс с девушкой, но утверждал, что все было по взаимному согласию.

Напомним, что Мине грозило до 8 лет тюрьмы.

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