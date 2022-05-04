Определились все участники группового этапа Кубка Казахстана

«Волки» в матче третьего предварительного этапа турнира разгромили «Яссы» со счетом — 3:0. Голы забили Адама Диалло и Оркен Махан, оформивший дубль.

Ранее про итогам предварительного этапа в групповую стадию вошел «Жетысу», обыгравший на своем поле столичный «Женис» — 2:1.

Талдыкорганцы и кызылординцы присоединились к 14-ти клубам КПЛ. Таким образом стали известны составы четырех корзин перед жеребьевкой группового этапа турнира.

Первая корзина: «Тобол», «Астана», «Кайрат», «Кызыл-Жар»;.

Вторая корзина: «Шахтер», «Каспий», «Тараз», «Ордабасы»;.

Третья корзина: «Акжайык», «Мактаарал», «Атырау», «Туран»;.

Четвертая корзина: «Аксу», «Актобе», «Жетысу», «Кайсар».

Жеребьевка пройдет 18 мая. Групповой этап стартует 8 июля и завершится 14 августа. 31 августа пройдут матчи ¼ финала, полуфиналы состоятся 19 октября, а решающая встреча намечена на 12 ноября,