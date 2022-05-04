СМИ назвали сумму сделки по покупке «Милана»
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» могут продать новым владельцам за 1,2 млрд евро, сообщает calciomercato.com со ссылкой на Il Sole 24 Ore.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» могут продать новым владельцам за 1,2 млрд евро, сообщает calciomercato.com со ссылкой на Il Sole 24 Ore.
По информации издания, 800 млн евро заплатит базирующаяся в Бахрейне компания Investcorp, еще 400 млн поступят из других источников финансирования, включая группу банков, в которую входят Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Стоимость в размере 1,2 млрд евро складывается на основе трех факторов: 400 млн на реализацию проекта нового стадиона «Милана», 400 млн на комплектование состава и коммерческие цели, 400 млн на другие траты и оборот клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие недели.
Владельцем «Милана» является американский хедж-фонд Elliott Management, который приобрел команду в 2018 году, после того как прошлый владелец Ли Юнхун не смог погасить задолженность в размере 32 миллионов евро перед фондом.
«Милан» является 18-кратным чемпионом Италии, пятикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка Италии. Также итальянский клуб семь раз становился победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне первенства Италии «Милан» занимает первое место в турнирной таблице.