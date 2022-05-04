СМИ назвали сумму сделки по покупке «Милана»

По информации издания, 800 млн евро заплатит базирующаяся в Бахрейне компания Investcorp, еще 400 млн поступят из других источников финансирования, включая группу банков, в которую входят Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Стоимость в размере 1,2 млрд евро складывается на основе трех факторов: 400 млн на реализацию проекта нового стадиона «Милана», 400 млн на комплектование состава и коммерческие цели, 400 млн на другие траты и оборот клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие недели.

Владельцем «Милана» является американский хедж-фонд Elliott Management, который приобрел команду в 2018 году, после того как прошлый владелец Ли Юнхун не смог погасить задолженность в размере 32 миллионов евро перед фондом.