Футболку, в которой Марадона забил гол «рукой бога», продали за рекордную сумму

Окончательная цена превзошла как предыдущий рекорд 5,64 миллиона долларов, заплаченных в 2019 году за футболку Бэйба Рута «Нью-Йорк Янкис» 1928−1930 годов, так и рекордную цену на спортивные памятные вещи, которая составляла 8,8 миллиона долларов, — за оригинальный нарисованный от руки олимпийский манифест, проданный в 2019 году в Нью-Йорке.

Аукцион не обошелся без споров. Когда Sotheby’s объявил аукцион, дочь Марадоны Далма заявила, что это не та футболка. Она сказала, что футболка, которая была у Ходжа, на самом деле была майкой, которую Марадона носил в первой половине матча 1986 года, а не той, в которой он был, когда забил оба гола.