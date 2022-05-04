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20:33 (мск), источник: Sport24

Футболку, в которой Марадона забил гол «рукой бога», продали за рекордную сумму

Футболка Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога» в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за рекордную сумму в 9,28 миллиона долларов. Об этом сообщает ESPN.

Аргентина
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Источник: AFP 2022

Окончательная цена превзошла как предыдущий рекорд 5,64 миллиона долларов, заплаченных в 2019 году за футболку Бэйба Рута «Нью-Йорк Янкис» 1928−1930 годов, так и рекордную цену на спортивные памятные вещи, которая составляла 8,8 миллиона долларов, — за оригинальный нарисованный от руки олимпийский манифест, проданный в 2019 году в Нью-Йорке.

Аукцион не обошелся без споров. Когда Sotheby’s объявил аукцион, дочь Марадоны Далма заявила, что это не та футболка. Она сказала, что футболка, которая была у Ходжа, на самом деле была майкой, которую Марадона носил в первой половине матча 1986 года, а не той, в которой он был, когда забил оба гола.

Но Sotheby’s обратился к Resolution Photomatching, чтобы независимо подтвердить, что у Ходжа была именно та футболка, в которой Марадона провел второй тайм. Покупатель останется анонимным.

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