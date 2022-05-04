Футбольная ассоциация Англии обвинила Лэмпарда в нападках на судей

«Фрэнк Лэмпард обвинён в нарушении правила E3 Футбольной ассоциации в связи с послематчевыми комментариями в СМИ, которые он сделал после матча 34-го тура Премьер-лиги, в котором “Эвертон” играл с “Ливерпулем” в воскресенье, 24 апреля 2022 года.

Утверждаем, что комментарии тренера представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку они подразумевают предвзятость и/или нарушают честность работы судьи данного матча — или судей в целом — и/или наносят ущерб репутации игры вопреки правилу E3.1 Футбольной ассоциации.

У Фрэнка Лэмпарда есть время до понедельника, 9 мая 2022 года, чтобы дать ответ на данное обвинение", — говорится в заявлении Футбольной ассоциации.