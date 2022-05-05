«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2022/23
Дизайн формы вдохновлен «скаузерской солидарностью» и отражает менталитет местных жителей.
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Дизайн формы вдохновлен «скаузерской солидарностью» и отражает менталитет местных жителей.
Инициалы YNWA на манжете олицетворяют прочную связь между болельщиками и клубом.
На обратной стороне футболки есть число 97 в окружении Вечного огня, напоминающее о жертвах трагедии Хиллсборо.
Отмечается, что «Ливерпуль» заморозил цены на футболки с прошлого сезона.