«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2022/23

Инициалы YNWA на манжете олицетворяют прочную связь между болельщиками и клубом.

На обратной стороне футболки есть число 97 в окружении Вечного огня, напоминающее о жертвах трагедии Хиллсборо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mOfawjWyQDc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.