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12:32 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» представил домашнюю форму на сезон-2022/23

Дизайн формы вдохновлен «скаузерской солидарностью» и отражает менталитет местных жителей.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Инициалы YNWA на манжете олицетворяют прочную связь между болельщиками и клубом.

На обратной стороне футболки есть число 97 в окружении Вечного огня, напоминающее о жертвах трагедии Хиллсборо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что «Ливерпуль» заморозил цены на футболки с прошлого сезона.

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