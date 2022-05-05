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21:14 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду хочет остаться в «МЮ». Это произойдет, только если тен Хаг даст ему ключевую роль в команде

Криштиану Роналду хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на сезон.

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Источник: Reuters

Сейчас 37-летний форвард не занимается решением вопросов, касающихся его будущего в клубе. Криштиану, контракт которого с «МЮ» действует до лета 2023 года, надеется, что сможет остаться, однако это произойдет, только если новый тренер Эрик тен Хаг видит в нем ключевого игрока команды на следующий сезон, пишет инсайдер Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

Таким образом, до принятия решения о будущем тен Хаг, Роналду и агент футболиста Жорже Мендеш проведут переговоры. Источники, близкие к Криштиану, сообщают, что пока никаких проблем нет, но сторона футболиста ждет от «Юнайтед» ясности.

Роналду не будет возражать, если «МЮ» подпишет нового нападающего, а это точно произойдет. Этот вопрос никак не связан с будущим португальца в клубе. «МЮ» необходимо подписать игрока, который заменит Эдинсона Кавани. Неопределенным остается и будущее Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля в клубе.

В этом сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 38 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

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