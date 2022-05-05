Представитель Абрамовича выступил с заявлением насчёт продажи «Челси»

В заявлении отмечается, что российский бизнесмен не планирует увеличивать стоимость продажи клуба. Также Абрамович не требует возвращать долг, который он дал «Челси». Ранее сообщалось, что он равен £ 1,5 млрд (€ 1,785 млрд).

Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.