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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Монте-Карло прошла церемония похорон футбольного агента Мино Райолы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Похороны футбольного агента Мино Райолы, скончавшегося 30 апреля на 55-м году жизни, прошли в Монте-Карло, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Источник: AFP 2022

По данным источника, приватную церемонию прощания в церкви Святого Карла посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты, среди которых нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать имиджевой заменой Райолы в качестве главного лица компании, принадлежавшей агенту.

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