В Монте-Карло прошла церемония похорон футбольного агента Мино Райолы

По данным источника, приватную церемонию прощания в церкви Святого Карла посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты, среди которых нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.