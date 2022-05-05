В Монте-Карло прошла церемония похорон футбольного агента Мино Райолы
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Похороны футбольного агента Мино Райолы, скончавшегося 30 апреля на 55-м году жизни, прошли в Монте-Карло, сообщает Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Похороны футбольного агента Мино Райолы, скончавшегося 30 апреля на 55-м году жизни, прошли в Монте-Карло, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, приватную церемонию прощания в церкви Святого Карла посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты, среди которых нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать имиджевой заменой Райолы в качестве главного лица компании, принадлежавшей агенту.