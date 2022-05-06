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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «ПСЖ» достиг принципиального соглашения с Мбаппе о продлении контракта

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» достиг принципиальной договоренности с футболистом Килианом Мбаппе по новому контракту, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

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Источник: Reuters

По информации источника, контакт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата 23-летнего Мбаппе составит 50 миллионов евро в год, подписной бонус — 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» согласился предоставить Мбаппе 100% имиджевых прав, в то время как претендующий на нападающего мадридский «Реал» готов предложить схему «50 на 50».

Мбаппе выступает за парижскую команду с 2017 года (в сезоне-2017/18 — на правах аренды из «Монако», с лета 2018 года — полноценно). В составе клуба нападающий сыграл 214 матчей и забил 167 мячей, четырежды став чемпионом Франции. Еще один чемпионский титул он завоевал с «Монако».

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