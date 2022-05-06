СМИ: «ПСЖ» достиг принципиального соглашения с Мбаппе о продлении контракта

По информации источника, контакт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата 23-летнего Мбаппе составит 50 миллионов евро в год, подписной бонус — 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» согласился предоставить Мбаппе 100% имиджевых прав, в то время как претендующий на нападающего мадридский «Реал» готов предложить схему «50 на 50».