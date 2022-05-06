Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Монако
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бохум
Арминия
11
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Эмполи
42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Динамо
52
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Алания
52
Футбол. Первый дивизион
7.05
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2.05
Аксу
Каспий
20
2.05
Актобе
Акжайык
21
2.05
Кайрат
Кызыл-Жар
11
2.05
Мактаарал
Тараз
01
2.05
Шахтер Кг
Тобол Кс
41
1.05
Астана
Туран
33
1.05
Атырау
Ордабасы
21
27.04
Акжайык
Аксу
01
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
22:05 (мск), источник: Vesti.kz

Пятикратный чемпион КПЛ объявил о назначении Карповича главным тренером

Футбольный клуб «Актобе» официально сообщил о достигнутом соглашении с казахстанским тренером Андреем Карповичем, передает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

В качестве футболиста Карпович в 2010 году защищал цвета «красно-белых» и становился серебряным призером страны.

41-летний специалист ранее несколько лет работал в тренерском штабе алматинского «Кайрата», затем в течении двух лет возглавлял кокшетауский «Окжетпес».

В прошлом году был назначен главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара» и по итогам сезона-2021 вывел северян в Лигу конференций.

В начале этого года исполнял обязанности главного тренера сборной Казахстана, добыв победу для команды в стыковом матче с Молдовой в борьбе за место в дивизионе С в Лиге наций.

Следующий матч в КПЛ-2022 актюбинцы проведут на выезде с «Каспием» 8 мая.

Напомним, что «Актобе» пять раз выигрывал национальный чемпионат (2005, 2007, 2008, 2009, 2013).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь