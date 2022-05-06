Пятикратный чемпион КПЛ объявил о назначении Карповича главным тренером

В качестве футболиста Карпович в 2010 году защищал цвета «красно-белых» и становился серебряным призером страны.

41-летний специалист ранее несколько лет работал в тренерском штабе алматинского «Кайрата», затем в течении двух лет возглавлял кокшетауский «Окжетпес».

В прошлом году был назначен главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара» и по итогам сезона-2021 вывел северян в Лигу конференций.

В начале этого года исполнял обязанности главного тренера сборной Казахстана, добыв победу для команды в стыковом матче с Молдовой в борьбе за место в дивизионе С в Лиге наций.

Следующий матч в КПЛ-2022 актюбинцы проведут на выезде с «Каспием» 8 мая.