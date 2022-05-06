Дортмундская «Боруссия» нашла замену для Эрлинга Холанда

По сведениям источника, 20-летний футболист заменит в команде Эрлинга Холанда, который с большой долей вероятности покинет Дортмунд в летнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что «Зальцбург» запрашивал за переход Адейеми € 35 млн, а «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и готова предложить ему заработную плату в размере € 5 млн в год. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.