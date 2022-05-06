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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» нашла замену для Эрлинга Холанда

Дортмундская «Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Боруссия Д
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Источник: Reuters

По сведениям источника, 20-летний футболист заменит в команде Эрлинга Холанда, который с большой долей вероятности покинет Дортмунд в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Зальцбург» запрашивал за переход Адейеми € 35 млн, а «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и готова предложить ему заработную плату в размере € 5 млн в год. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В нынешнем сезоне Адейеми в 41 матче во всех турнирах забил 21 гол и отдал семь результативных передач.

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