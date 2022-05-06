«Интер» отыгрался с 0:2 и победил «Эмполи», Мартинес оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 4:2, хотя миланский клуб уступал со счетом 0:2 к 28-й минуте.

В составе победителей дублем отметился Лаутаро Мартинес, еще один мяч Симоне Романьоли отправил в собственные ворота, а в концовке окончательный счет установил Алексис Санчес.