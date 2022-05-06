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22:37 (мск), источник: Sport24

«Интер» отыгрался с 0:2 и победил «Эмполи», Мартинес оформил дубль

«Интер» одолел «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Интер
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Встреча завершилась со счетом 4:2, хотя миланский клуб уступал со счетом 0:2 к 28-й минуте.

В составе победителей дублем отметился Лаутаро Мартинес, еще один мяч Симоне Романьоли отправил в собственные ворота, а в концовке окончательный счет установил Алексис Санчес.

Благодаря этой победе «Интер» с 78 очками вышел на 1-е место в таблице Серии А, хотя идущий на втором месте с 77 очками «Милан» имеет матч в запасе.

Интер
4:2
Первый тайм: 2:2
Эмполи
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