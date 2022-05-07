Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Кубань
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Наполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Брест
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Барселона
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
6.05
Дженоа
Ювентус
21
6.05
Интер
Эмполи
42
5.05
Салернитана
Венеция
21
2.05
Аталанта
Салернитана
11
1.05
Рома
Болонья
00
1.05
Удинезе
Интер
12
1.05
Милан
Фиорентина
10
1.05
Эмполи
Торино
13
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Клуб не поднимется выше 3-го места в Серии А

«Ювентус» лишился шансов на победу в чемпионате Италии.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Это стало известно после результатов вчерашнего дня в Серии А. «Интер» обыграл «Эмполи» (4:2), а «Ювентус» уступил «Дженоа» (1:2).

«Бьянконери» потеряли шансы на чемпионство уже после матча «нерадзурри» из-за результатов личных встреч между командами. При этом поражение от «Дженоа» привело к тому, что команда Массимилиано Аллегри теперь не сможет занять и второе место, на котором идет «Милан».

На данный момент шансы на чемпионство остаются у «Интера», «Милана» и «Наполи».

Читайте также
Дженоа
2:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь