«Ювентус» потерял шансы на скудетто. Клуб не поднимется выше 3-го места в Серии А

Это стало известно после результатов вчерашнего дня в Серии А. «Интер» обыграл «Эмполи» (4:2), а «Ювентус» уступил «Дженоа» (1:2).

«Бьянконери» потеряли шансы на чемпионство уже после матча «нерадзурри» из-за результатов личных встреч между командами. При этом поражение от «Дженоа» привело к тому, что команда Массимилиано Аллегри теперь не сможет занять и второе место, на котором идет «Милан».