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00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» все ближе к Лиге чемпионов. У команды Головина восемь побед подряд

Монегаски выиграли важнейший матч, а российский легионер провел на поле 56 минут.

Монако
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Источник: AFP 2022

Расклад сил перед визитом в гости к прошлогоднему чемпиону для «Монако» выглядел привлекательно. У соперника дисквалификации выбили из состава ключевую фигуру средней линии — Ренату Санчеша и турецкого бомбардира Бурака Йылмаза. Вдобавок ко всему «доги» сейчас на спаде: с одной победой в пяти последних турах у них не осталось даже теоретических шансов на попадание в еврокубки.

Монегаски с их впечатляющей победной серией, напротив, привезли в Лилль оптимальный состав — с пропустившими прошлый тур Тшуамени и Вандерсоном, который с приходом в клуб Филиппа Клемана неожиданно превратился из флангового защитника в атакующего хава, застолбившего за собой правую бровку.

Тем не менее, ни о какой легкой прогулке говорить не приходилось. Напротив, игра вполне могла пойти по неблагоприятному для команды из княжества сценарию, если бы удар Веа из центра штрафной не превратился в разминку для Нюбеля. У «Монако» же в атаке мало что получалось. Это касается и Головина, которому в связке с Кайю Энрике приходилось много времени уделять обороне, сдерживая активничавшего на их фланге Бамба.

Первого опасного момента гостей и вовсе пришлось ждать до середины тайма, и это был угловой в исполнении российского легионера «Монако». Взмывший над соперниками Тшуамени пробил рядом со штангой, а Фолланду не хватило сантиметров, чтобы переправить мяч в угол. Но чем хороши монегаски на финишном отрезке чемпионата, так это умением выжимать максимум даже в не лучших для себя играх. Это помогло и в пятницу, когда Бен Йеддер протащил мяч до штрафной, и Тшуамени выбрал совсем не очевидный и удививший соперника вариант. Вместо передачи качнул защитника финтом, и запустил мяч в нижний угол.

Ну, а Головин, оставшийся в голевой атаке без вроде бы напрашивавшейся передачи одноклубника, активно начал вторую половину матча. Сначала, резко сместившись в центр, пробил в сантиметрах от штанги. Затем исполнил второй опасный угловой, и Леу Жардиму пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Бадиашиля. Но это все, что успех сделать наш полузащитник, на 56-й минуте уступивший место на поле в двух турах кряду удачно выходившему на замену Якобсу.

Вскоре Клеман убрал с поля еще и Бен Йеддера. Каким был замысел тренера — лучше знает он сам, только сработала в итоге первая же замена «Лилля». Бамба здорово зацепился за мяч после заброса направо, а воспитанник «МЮ» Гомес лихо проскочив в штрафной между Вандерсоном и Марипаном, вогнал мяч в дальний верхний угол.

Запахло катастрофой, и, возможно, тренеру «Монако» припомнили бы его замены, однако победителей не судят. А Тшуамени в этот вечер поймал такой кураж, что ему было все равно, с какой дистанции забивать. 25−27 метров? Не проблема. Голкипер такого просто не ожидал и не сумел дотянуться до мяча, влетевшего в ближний угол рикошетом от штанги.

«Монако» поднялся на второе место, сравнявшись по очкам с «Марселем» и опережая его по разности мячей (это первый показатель в случае равенства очков), и ждет, чем ответят конкуренты. Но, скорее всего, определяющим для красно-белых будет следующий — предпоследний тур. «Ренн» и «Марсель» играют между собой, поэтому очки потеряет либо одна команда, либо обе. В свою очередь монегаски примут крайне неудобный для себе «Брест», выдавший свою серию из трех побед. И очень интересно, как проявит себя Головин, в прошлом домашнем матче с этим соперником обеспечивший результат двумя результативными передачами?

Андрей Кузичев

Лилль
1:2
Первый тайм: 0:1
Монако
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