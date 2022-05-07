Консорциум Тодда Боэли подписал соглашение о покупке «Челси»

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что консорциум Боэли подписал соглашение о покупке «Челси» на сумму до £4 млрд (почти $5 млрд), при этом сделку должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.

Как сообщается в заявлении «Челси», из общего объема инвестиций £2,5 млрд будут направлены на покупку акций клуба, эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать 100% суммы на благотворительные цели. Для перевода средств с замороженного банковского счета потребуется одобрение правительства Великобритании.

Кроме того, новые владельцы выделят £1,75 млрд на дальнейшие инвестиции в интересах клуба. Это включает инвестиции в домашний стадион мужской команды «Стэмфорд Бридж», академию клуба, женскую команду и ее домашнюю арену «Кингсмидоу», а также продолжение финансирования фонда «Челси».

Ожидается, что продажа завершится в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, отмечается в заявлении. 46-летний Боэли является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».