Консорциум Тодда Боэли подписал соглашение о покупке «Челси»

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что консорциум Боэли подписал соглашение о покупке «Челси» на сумму до £4 млрд (почти $5 млрд), при этом сделку должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.
Как сообщается в заявлении «Челси», из общего объема инвестиций £2,5 млрд будут направлены на покупку акций клуба, эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать 100% суммы на благотворительные цели. Для перевода средств с замороженного банковского счета потребуется одобрение правительства Великобритании.
Кроме того, новые владельцы выделят £1,75 млрд на дальнейшие инвестиции в интересах клуба. Это включает инвестиции в домашний стадион мужской команды «Стэмфорд Бридж», академию клуба, женскую команду и ее домашнюю арену «Кингсмидоу», а также продолжение финансирования фонда «Челси».
Ожидается, что продажа завершится в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, отмечается в заявлении. 46-летний Боэли является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Челси» был куплен российским бизнесменом Романом Абрамовичем в 2003 году. Клуб был выставлен на продажу в марте 2022 года за $4 млрд, причем контроль над командой был передан попечителям ее благотворительного фонда. Клуб за время управления российским бизнесменом пять раз стал чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка английской лиги и два раза — суперкубка страны, дважды — победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.