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02:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Стал известен предполагаемый покупатель футбольного клуба «Челси»

Стал известен предполагаемый покупатель футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph.

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Источник: AP 2022

По информации издания, консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли подписал соглашение о покупке лондонского футбольного клуба.

По данным источника, сумма сделки составляет до 4 миллиардов фунтов стерлингов. Ее должны одобрить правительство Великобритании и Английская премьер-лига.

Ранее представитель бизнесмена Романа Абрамовича выступил с заявлением о продаже «Челси». Из него следовало, что Абрамович не будет увеличивать стоимость клуба при продаже. Кроме того, опровергалась информация о том, что бизнесмен требует от «Челси» возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.

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