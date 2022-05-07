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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Погба

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает The Guardian.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, «горожане» могут подписать контракт с французом на правах свободного агента. При этом сам Погба заинтересован в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Ожидается, что «Манчестер Сити» может предложить форварду контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать своё соглашение. Немецкий специалист заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба провёл 20 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 1 гол и сделал 9 результативных передач.

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