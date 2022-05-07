«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Погба

По данным источника, «горожане» могут подписать контракт с французом на правах свободного агента. При этом сам Погба заинтересован в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Ожидается, что «Манчестер Сити» может предложить форварду контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать своё соглашение. Немецкий специалист заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).