Все, Абрамович продал «Челси». Сделка на 4,25 млрд фунтов: больше половины — на благотворительность
Запоминаем: Боэли, Уолтер и Висс — новые владельцы.
Запоминаем: Боэли, Уолтер и Висс — новые владельцы.
«Челси» объявил о финальной договоренности: клуб переходит от Романа Абрамовича к новым собственникам.
«Футбольный клуб “Челси” подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб, — говорится в официальном заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу. — Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время».
Важно понимать, что она состоит из двух частей.
Самое-самое главное о каждом — коротко.
Сделку должны одобрить власти и лига. Срок действия текущей лицензии на продажу, выданной правительством Британии, истекает 31 мая. Именно поэтому Боэли настроен закрыть сделку в течение трех недель.
Проверка новых владельцев и директоров лигой — стандартный процесс. Если уж его прошли новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии, несмотря на протесты клубов, то вряд ли у Боэли возникнут проблемы.
Но самый главный шаг уже сделан — стороны согласовали условия сделки по купле-продаже.
Подробности от The Telegraph.
Все эти меры называют антиглэйзеровскими — лига не хочет появления еще одних настолько непопулярных владельцев.
Андрей Васильев