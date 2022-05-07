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10:44 (мск), источник: Sports.Ru

Все, Абрамович продал «Челси». Сделка на 4,25 млрд фунтов: больше половины — на благотворительность

Запоминаем: Боэли, Уолтер и Висс — новые владельцы.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Челси» объявил о финальной договоренности: клуб переходит от Романа Абрамовича к новым собственникам.

«Футбольный клуб “Челси” подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб, — говорится в официальном заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу. — Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время».

Деньги: за сколько продали и куда пойдут средства?

«Челси» сразу обозначил детали. Общая сумма инвестиций новых владельцев — 4,25 млрд фунтов (4,9 млрд евро).

Важно понимать, что она состоит из двух частей.

  • 2,5 млрд фунтов — плата за акции клуба. Это те самые деньги, которые мог бы получить сам Абрамович, если бы продавал в спокойных условиях. В нынешних обстоятельствах, связанных с политическим давлением из-за связей с Россией, деньги отправятся на британский банковский счет и будут недоступны для Романа — средства, как изначально и планировалось, отправят на благотворительность. Этот план в заявлении от имени Абрамовича клуб подтвердил утром в день согласования сделки.
  • 1,75 млрд фунтов — согласованная сумма вложения от новых собственников. «Челси» уточняет, что эти деньги пойдут на развитие клуба: их вложат в стадион, академию клуба, женскую команду и другие проекты.

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Кто покупатели?

Самое-самое главное о каждом — коротко.

  • Тодд Боэли — американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба «Доджерс» из Лос-Анджелеса. Состояние — 4,5 млрд долларов, 46 лет.
  • Марк Уолтер — тоже американец, основной владелец «Доджерс». По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за «Челси», по приглашению Боэли. Состояние — 3,9 млрд долларов, 62 года.
  • Хансйорг Висс — швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере. Он был одним из первых, кто сам сообщил, что получил предложение о покупке «Челси». Состояние — 5 млрд долларов, 86 лет.

Правда, есть еще два препятствия

Сделку должны одобрить власти и лига. Срок действия текущей лицензии на продажу, выданной правительством Британии, истекает 31 мая. Именно поэтому Боэли настроен закрыть сделку в течение трех недель.

Проверка новых владельцев и директоров лигой — стандартный процесс. Если уж его прошли новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии, несмотря на протесты клубов, то вряд ли у Боэли возникнут проблемы.

Но самый главный шаг уже сделан — стороны согласовали условия сделки по купле-продаже.

Новым владельцам выставили несколько условий

Подробности от The Telegraph.

  • Новому консорциуму запрещено выплачивать дивиденды и плату за управление клубом до 2032 года.
  • Продажа акций запрещена на те же 10 лет.
  • Клубу строго запрещено выходить за пределы установленного долга.

Все эти меры называют антиглэйзеровскими — лига не хочет появления еще одних настолько непопулярных владельцев.

Андрей Васильев

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