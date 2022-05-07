«Только плохие решения». Что пишут во Франции про игру Головина
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Лилля» (2:1).
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Лилля» (2:1).
L'Equipe начал свой материал о матче с главных фактов — восьмой подряд победы «Монако» и выхода красно-белых на второе место. Вместе с тем отмечено, что игре не хватало ритма. В первом тайме событий практически не было, а после бодрого начала второй половины матча с попаданием Александра Головина во внешнюю сторону сетки активность снова пошла на убыль.
Это единственное упоминание российского легионера в тексте. А все лавры достались Тшуамени, который, по меткому выражению ведущего спортивного СМИ Франции, в пятницу «пировал на стадионе “Пьер-Моруа” и получил за свою игру девять баллов. Семерку поставили второму центральному хавбеку — Фофана. Далее в рейтинге идут удостоившиеся шестерок Головин, Кайю Энрике и Фолланд.
«Эта встреча останется не самой удачной для монегасков в этом сезоне, но, возможно, переломной», — констатирует L'Equipe.
Портал Maxifoot предсказуемо вывел в герои вечера автора голевого дубля, опубликовав материал с заголовком «Благодаря великолепному Тшуамени “Монако” обгоняет “Марсель”!». В своем обзоре матча издание отмечает, что монегаскам не хватало вдохновения при приближении к штрафной соперника, но тут на сцену вышел Тшуамени, а победный удар в его исполнении заслужил эпитет «страшный».
Естественно, полузащитник получил высокую оценку — 8,5. Семерку дали защитнику Бадиашилю, но в целом игру монегасков оценили критично. Пятеро футболистов стартового состава удостоились лишь пятерок, а третьей по рейтингу оценкой стала шестерка. Именно столько — наряду с Кайю Энрике и Бен Йеддером — получил Головин.
«Автор удара во внешнюю сторону сетки не был решающим исполнителем, но все же отметился в игре тремя обводками и тремя ключевыми передачами. Также работал в обороне, сделав три удачных отбора», — прокомментировал игру Александра Maxifoot.
Добавим, что по двум первым из упомянутых статистических показателей отыгравший всего 56 минут Головин оказался лучшим в своей команде.
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй тур подряд называет на одного героя больше стандартной пары. В этот раз отмечены Нюбель, Кайю Энрике и Тшуамени. Провалившихся, кстати, тоже больше. Кроме виновника пропущенного гола Марипана, это тандем форвардов Бен Йеддер — Фолланд, причем портал оригинально назвал атакующую пару, объединив части фамилий: Йеддерланд.
В комментариях к этой новости все восторги в адрес Тшуамени, а российский полузащитник упоминается всего пару раз.
Вместе с тем очень живо обсуждалась тема ранних замен Головина и Бен Йеддера. Причем многие при счете 1:1 критиковали Филиппа Клемана.
Андрей Кузичев