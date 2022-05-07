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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский «Днепр» потерпел шестое поражение на старте футбольного чемпионата Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» обыграло в Могилеве футболистов «Днепра» со счетом 1:0 в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Днепр М
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Источник: ФК "Днепр"

Гости имели преимущество на протяжении всего поединка, но смогли реализовать лишь один голевой момент: на 11-й минуте игры победный гол забил Евгений Шевченко. Для торпедовцев это вторая виктория в нынешнем первенстве, а могилевчане потерпели шестое поражение в семи проведенных матчах.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Ислочи» обыграли в Городее дзержинский «Арсенал» — 3:1. Это третья подряд победа команды из Минского района.

Остальные встречи этого тура пройдут завтра. Лидер первенства борисовский БАТЭ примет на своем стадионе гостей из «Витебска». Идущий вторым столичный «Энергетик-БГУ» на поле СОК «Олимпийский» встретится с действующим чемпионом страны солигорским «Шахтером». Минское «Динамо», занимающее третье место, сыграет в гостях у футболистов «Гомеля». Еще в одном матче «Минск» на поле столичного стадиона «Трактор» будет принимать гродненский «Неман».

Положение команд: БАТЭ — 16 очков, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 13, «Динамо» (Минск), «Ислочь» — по 12, «Минск» — 10, «Гомель», «Неман» (Гродно), «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — по 9, «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» — по 7, «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — по 6, «Арсенал» (Дзержинск) — 4, «Динамо» (Брест) — 3, «Днепр» (Могилев) — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, в активе которого 8 забитых мячей.

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