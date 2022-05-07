Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Алавес
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Металлург Лп
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Енисей
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Брест
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Наполи
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Текстильщик
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Гранада
26
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
20
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Кайрат
Атырау
03
00:00
Кызыл-Жар
Тараз
11
00:00
Ордабасы
Астана
12
00:00
Тобол Кс
Аксу
20
2.05
Аксу
Каспий
20
2.05
Актобе
Акжайык
21
2.05
Кайрат
Кызыл-Жар
11
2.05
Мактаарал
Тараз
01
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Фиаско «Кайрата»: пропустил три гола за тайм, «Атырау» ворвался в тройку лидеров

Алматинский «Кайрат» потерпел крупное поражение от «Атырау» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и закончилась со счетом 3:0. Причем все три гола были забиты в первом тайме.

Начало разгрому на 15-й минуте положил защитник «Атырау» Николай Тарасов. Спустя семь минут хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин.

Еще до перерыва «нефтяники» забили дважды. Сначала на 38-й минуте Тарасов оформил дубль, а уже в компенсированное время отличился Андрия Филипович.

Благодаря этой победе «Атырау» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице КПЛ, отставая от «Астаны» (17) по дополнительным показателям. «Кайрат» (13) идет девятым.

Кайрат
0:3
Первый тайм: 0:0
Атырау
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь