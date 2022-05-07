Фиаско «Кайрата»: пропустил три гола за тайм, «Атырау» ворвался в тройку лидеров

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и закончилась со счетом 3:0. Причем все три гола были забиты в первом тайме.
Начало разгрому на 15-й минуте положил защитник «Атырау» Николай Тарасов. Спустя семь минут хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник «Кайрата» Андрей Ульшин.
Еще до перерыва «нефтяники» забили дважды. Сначала на 38-й минуте Тарасов оформил дубль, а уже в компенсированное время отличился Андрия Филипович.
Благодаря этой победе «Атырау» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице КПЛ, отставая от «Астаны» (17) по дополнительным показателям. «Кайрат» (13) идет девятым.