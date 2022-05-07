«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку (56-я и 58-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У гостей отличились Франсишку Тринкан (79 и Конор Коади (90+7).
«Челси» с 67 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон», набрав 50 очков, идет на восьмой строчке.
В другом матче «Уотфорд» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). «Уотфорд», в активе которого осталось 22 очка, уже не сможет догнать идущий 17-м «Лидс» (34 очка). Команда досрочно вылетела в Чемпионшип.
В параллельных встречах «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон» (3:0), а «Астон Вилла» выиграла у «Бёрнли» (3:1).