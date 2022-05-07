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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты «Челси» на своем поле сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Челси
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку (56-я и 58-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У гостей отличились Франсишку Тринкан (79 и Конор Коади (90+7).

«Челси» с 67 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон», набрав 50 очков, идет на восьмой строчке.

В другом матче «Уотфорд» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). «Уотфорд», в активе которого осталось 22 очка, уже не сможет догнать идущий 17-м «Лидс» (34 очка). Команда досрочно вылетела в Чемпионшип.

В параллельных встречах «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон» (3:0), а «Астон Вилла» выиграла у «Бёрнли» (3:1).

Челси
2:2
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
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