«Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку (56-я и 58-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У гостей отличились Франсишку Тринкан (79 и Конор Коади (90+7).

«Челси» с 67 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон», набрав 50 очков, идет на восьмой строчке.

В другом матче «Уотфорд» проиграл «Кристал Пэлас» (0:1). «Уотфорд», в активе которого осталось 22 очка, уже не сможет догнать идущий 17-м «Лидс» (34 очка). Команда досрочно вылетела в Чемпионшип.