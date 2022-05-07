Бердыев заговорил об уходе из «Кайрата»

«У меня в контракте есть пункт, если будет предложение, устраивающее и клуб, и меня, то мы сядем и обговорим. Но пока ничего нет, работаем. Посмотрим. Мне важно видеть перспективу, мы здесь остались из-за этих ребят. Когда Кайрат Советаевич сказал, что в составе останется несколько легионеров и большинство молодежи, я мог спокойно покинуть клуб, но мы решили остаться. Мы хотели поднять уровень молодых ребят, я вижу, что прогресс есть. Я уверен в этих ребятах, они будут играть. Мы должны заложить базу, чтобы они по-другому смотрели, думали, анализировали. Мы разбираем с ними игру “Сити”, “Ливерпуля”, там требования очень жесткие», — заявил Курбан Бекиевич.