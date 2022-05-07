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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

Бердыев заговорил об уходе из «Кайрата»

После крупного поражения от «Атырау» (0:3) в матче десятого тура КПЛ главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал, есть ли вероятность, что он покинет клуб в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«У меня в контракте есть пункт, если будет предложение, устраивающее и клуб, и меня, то мы сядем и обговорим. Но пока ничего нет, работаем. Посмотрим. Мне важно видеть перспективу, мы здесь остались из-за этих ребят. Когда Кайрат Советаевич сказал, что в составе останется несколько легионеров и большинство молодежи, я мог спокойно покинуть клуб, но мы решили остаться. Мы хотели поднять уровень молодых ребят, я вижу, что прогресс есть. Я уверен в этих ребятах, они будут играть. Мы должны заложить базу, чтобы они по-другому смотрели, думали, анализировали. Мы разбираем с ними игру “Сити”, “Ливерпуля”, там требования очень жесткие», — заявил Курбан Бекиевич.

Отметим, что «Кайрат» на данный момент занимает девятое место в КПЛ, имея в своем активе 13 очков. В следующем туре 14 мая алматинцы сыграют на выезде с «Астаной».

Кайрат
0:3
Первый тайм: 0:0
Атырау
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