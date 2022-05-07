«Манчестер Юнайтед» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Манчестер Юнайтед» после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке «Арсенал» имеет в активе 63 очка после 34 игр. В Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.