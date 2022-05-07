«Манчестер Юнайтед» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Забитыми мячами отметились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леандро Троссард (60).
«Манчестер Юнайтед» после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке «Арсенал» имеет в активе 63 очка после 34 игр. В Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.
В заключительном матче сезона «Манчестер Юнайтед» 22 мая сыграет с «Кристал Пэлас». «Брайтон» после 36 игр набрал 47 очков и занимает девятое место. В следующем матче «Брайтон» 15 мая на выезде сыграет с «Лидсом».