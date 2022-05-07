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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:49 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» не выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне

ТАСС, 7 мая. «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 на выезде проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Забитыми мячами отметились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49), Паскаль Гросс (57) и Леандро Троссард (60).

«Манчестер Юнайтед» после 37 матчей набрал 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Располагающийся на четвертой строчке «Арсенал» имеет в активе 63 очка после 34 игр. В Лигу чемпионов выйдут четыре лучшие команды по итогам чемпионата Англии.

В заключительном матче сезона «Манчестер Юнайтед» 22 мая сыграет с «Кристал Пэлас». «Брайтон» после 36 игр набрал 47 очков и занимает девятое место. В следующем матче «Брайтон» 15 мая на выезде сыграет с «Лидсом».

Брайтон
4:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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