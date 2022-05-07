«Порту» в 30-й раз стал чемпионом Португалии
В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» в гостях одержал победу над «Бенфикой» со счетом 1:0.
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Спортинг
Единственный мяч в матче, который прошел на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, в компенсированное время забил Зайду Сануси.
Таким образом, за тур до окончания первенства «Порту» гарантировал себе чемпионский титул, опережая «Спортинг» на девять очков.
«Драконы» завоевали титул чемпионов Португалии впервые с сезона-2019/20 и в 30-й раз в истории. Больше только у «Бенфики» (37).