«Порту» в 30-й раз стал чемпионом Португалии

Единственный мяч в матче, который прошел на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, в компенсированное время забил Зайду Сануси.

Таким образом, за тур до окончания первенства «Порту» гарантировал себе чемпионский титул, опережая «Спортинг» на девять очков.