«Барселона» обыграла «Бетис». Альба забил на 90+4-й минуте

У каталонцев счет на 76-й минуте встречи открыл Ансу Фати. Хозяева сравняли спустя три минуты. Гол забил Марк Бартра. Защитник «Барселоны» Жорди Альба принес гостям победу голом на 90+4-й минуте встречи.

Подопечные Мануэля Пеллегрини не выигрывают на протяжении четырех матчей (2 ничьих и 2 поражения).