Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.05
Бетис
Барселона
12
Футбол. Зарубежный
7.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
7.05
Лацио
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
7.05
Герта
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
7.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
7.05
Кадис
Эльче
30
Футбол. Зарубежный
7.05
Сельта
Алавес
40
Футбол. Премьер-лига
7.05
ЦСКА
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Сассуоло
Удинезе
11
Футбол. Первый дивизион
7.05
Балтика
Металлург Лп
00
Футбол. Первый дивизион
7.05
Краснодар-2
Енисей
40
Футбол. Зарубежный
7.05
Брест
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Атлетик
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
7.05
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
7.05
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
7.05
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
7.05
Челси
Вулверхэмптон
22
Футбол. Премьер-лига
7.05
Зенит
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
7.05
Нижний Новгород
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
7.05
Кельн
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Фрайбург
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
7.05
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Первый дивизион
7.05
Факел
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
7.05
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
7.05
Торино
Наполи
01
Футбол. Первый дивизион
7.05
Акрон
Текстильщик
41
Футбол. Первый дивизион
7.05
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
7.05
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
7.05
Мальорка
Гранада
26
Футбол. Первый дивизион
7.05
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
7.05
Урал
Спартак
13
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
7.05
Бетис
Барселона
12
7.05
Кадис
Эльче
30
7.05
Сельта
Алавес
40
7.05
Атлетик
Валенсия
00
7.05
Мальорка
Гранада
26
6.05
Леванте
Реал Сосьедад
21
2.05
Хетафе
Бетис
00
1.05
Барселона
Мальорка
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» обыграла «Бетис». Альба забил на 90+4-й минуте

«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Барселона
БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У каталонцев счет на 76-й минуте встречи открыл Ансу Фати. Хозяева сравняли спустя три минуты. Гол забил Марк Бартра. Защитник «Барселоны» Жорди Альба принес гостям победу голом на 90+4-й минуте встречи.

Подопечные Мануэля Пеллегрини не выигрывают на протяжении четырех матчей (2 ничьих и 2 поражения).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, имея 69 очков после 35 туров. «Бетис» — пятый с 58 очками.

Бетис
1:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь