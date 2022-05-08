«Тоттенхэм» прибил чемпионскую интригу в АПЛ. «Ливерпуль» останется без великого достижения

Обидно, что «Ливерпуль» не додавил «Тоттенхэм». Вот правда жаль. И дело тут не в симпатиях к красным. Просто очень хотелось, чтобы невероятная чемпионская гонка в АПЛ была актуальна до последних минут последнего тура. Теперь же в такой расклад верится не очень сильно.

Да, «Ливерпуль» сравнялся по очкам с «Манчестер Сити» и даже вышел на первое место благодаря лучшей разности мячей (в Англии это первый дополнительный показатель) — «+64» против« “+63”. Но у “Сити” матч в запасе — в воскресенье команда Пепа Гвардиолы сыграет дома с “Ньюкаслом”. Далее в расписании — “Вулверхэмптон” (г), “Вест Хэм” (г) и “Астон Вилла” (д). Всех их не назовешь аутсайдерами, а тренирующий “Виллу” Стивен Джеррард будет очень стараться, чтобы помочь родному клубу. Но слабо верится в то, что “МС” способен кому-то из них проиграть. Сгонять вничью, напоровшись, например, на слабую реализацию — возможно, но такое “Сити” может себе позволить.

Жаль еще и потому, что теперь, скорее всего, мы не увидим квадрупл «Ливерпуля». Понятно, что у болельщиков «Сити», «Челси» и «Реала» другое мнение, но очень хотелось стать свидетелем исторического достижения, а потом говорить: «Я это видел». Такие истории двигают вперед всю индустрию.

«Тоттенхэм» стал второй командой в этом сезоне после «МС», кого «Ливерпуль» так и не смог обыграть. В первом круге тоже была ничья — 2:2. Перед Рождеством команды выдали очень бодрый матч в Лондоне. Тогда «шпоры» успешно использовали один и тот же прием: пользуясь высокой линией обороны «Ливерпуля», раз за разом забрасывали мяч за спину защитникам красных. Просто, но очень эффективно.

Сейчас такого уже не было. Просто потому, что забрасывать мяч было особо некому. «Ливерпуль» длительными отрезками вжимал «Тоттенхэм» в его штрафную, где часто было по 6−7 человек в белых футболках, а нападающие гостей пытались зацепиться за подбор. Когда давление красных чуть ослабевало, получалось сбегать в атаку, но в целом игра была куда более односторонней, чем в Лондоне.

Ну и, конечно, Антонио Конте очень повезло, что у него есть Харри Кейн. Именно капитан «Тоттенхэма» сделал гол на ровном месте. Принял мяч, выиграл борьбу, и, получив пространство, не стал бить с линии штрафной, хотя все этого ждали, а покатил мяч Райану Сессеньону — и тот уже вывел на пустой угол Сона.

«Ливерпуль» сравнял счет (тут, кстати, «Тоттенхэму» помешала их кучность в штрафной — случился рикошет после попытки Луиса Диаса, но вообще, 13 заблокированных ударов — это сильно и очень показательно), но на этом все и закончилось. Времени было еще 20 минут, все мы помним «Never give up» на майке Мо Салаха, камбэки с «Барселоной» или «Дортмундом» в первый сезон Юргена Клоппа, однако сейчас не получилось даже устроить финальный навал с бомбардировкой штрафной и ревом «Энфилда».

«Ливерпуль» выглядел каким-то выхолощенным и истощенным, причем больше эмоционально, чем физически. Красные выдали мощнейший рывок с 13 победами в 14 матчах АПЛ, параллельно продвигаясь по сетке в трех других турнирах, но даже с точки зрения теории вероятности было понятно, что рано или поздно случится осечка. Так и произошло.