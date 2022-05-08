Умерла интрига в АПЛ. Чемпионом опять будет «Манчестер Сити»

7 мая «Ливерпуль» в рамках 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме: у «шпор» отличился кореец Хын Мин Сон, а за «Ливерпуль» забил колумбиец Луис Диас (ему сильно повезло с рикошетом).

Результат на «Энфилде» фактически подытожил борьбу за золотые медали АПЛ в сезоне-2021/22. Чемпионом наверняка станет «Манчестер Сити», набравший 83 очка после 34 игр. На счету «Ливерпуля» после ничьей с «Тоттенхэмом» тоже стало 83 очка, но в 35 матчах.

Прямо сейчас Юрген Клопп опережает Хосепа Гвардиолу по дополнительным показателям, но у «Ман Сити» есть матч в запасе. До окончания сезона «горожанам» предстоит провести четыре игры — на одну больше, чем мерсисайдцам.

Календарь «Ливерпуля»:

10 мая — «Астон Вилла» на выезде;

17 мая — «Саутгемптон» на выезде;

22 мая — «Вулверхэмптон» дома.

Календарь «Манчестер Сити»:

8 мая — «Ньюкасл» дома;

11 мая — «Вулверхэмптон» на выезде;

15 мая — «Вест Хэм» на выезде;

22 мая — «Астон Вилла» дома.

Таким образом у «Сити» есть право на одну осечку. Чтобы стать чемпионом, Гвардиоле достаточно одержать три победы и один раз сыграть вничью. Это более чем решаемая задача, учитывая, что в списке соперников «горожан» нет никого с приставкой «топ» и тот факт, что они уже вылетели из всех кубков — а значит, направят все оставшиеся силы на АПЛ.

Любопытно, что в последнем туре противостоять «Манчестер Сити» будет «Астон Вилла», которую возглавляет Стивен Джеррард — легендарный полузащитник «Ливерпуля», так и не выигравший с родной командой золото АПЛ. Если Стиви Джи хочет-таки приложить руку к чемпионству «Ливерпуля», ему нужно ни много ни мало настраиваться на победу на «Этихад».