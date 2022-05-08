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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» наберёт наименьшее для себя количество очков за сезон Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне английской Премьер-лиги после 37 сыгранных матчей набрал 58 очков.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команде осталось сыграть один матч, и максимум очков, которые смогут набрать подопечные Ральфа Рангника, составляет 61 балл. Этот показатель станет наименьшим в истории «Манчестер Юнайтед» за один сезон АПЛ.

Предыдущий антирекорд по очкам за сезон «Манчестер Юнайтед» установил в сезоне-2013/2014. Тогда «красные дьяволы» под руководством сначала Дэвида Мойеса, а затем Райана Гиггза набрали 64 очка за сезон английской Премьер-лиги. В том чемпионате «МЮ» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

В 38-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». В том случае, если «красные дьяволы» сыграют вничью или проиграют, это будет означать, что «МЮ» наберёт по итогам сезона менее 60 очков. В истории АПЛ такого с клубом ещё не происходило. В последний раз «Манчестер Юнайтед» набирал менее 60 очков за сезон в Первом английском дивизионе в сезоне-1990/1991 (59).

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