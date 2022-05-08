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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» предложил Мбаппе несколько вариантов нового контракта

«ПСЖ» продолжает попытки сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе. Французский клуб предложил 23-летнему игроку сразу несколько вариантов нового соглашения, сообщает El Pais.

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Источник: Reuters

Первый вариант: контракт на два года. Подписной бонус — 80 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй — 50.

Второй вариант: контракт на три года. Подписной бонус — 130 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй и третий — по 50.

Третий вариант: контракт на более длительный срок, который может установить сам футболист. Подписной бонус — 200 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй и третий — по 50, затем — по 60 миллионов в год.

Ранее появилась информация, что «Реал» предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой в 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист может получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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