«ПСЖ» предложил Мбаппе несколько вариантов нового контракта

Первый вариант: контракт на два года. Подписной бонус — 80 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй — 50.

Второй вариант: контракт на три года. Подписной бонус — 130 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй и третий — по 50.

Третий вариант: контракт на более длительный срок, который может установить сам футболист. Подписной бонус — 200 миллионов евро. Зарплата в первый год — 40 миллионов евро, на второй и третий — по 50, затем — по 60 миллионов в год.

Ранее появилась информация, что «Реал» предлагает 23-летнему французу контракт с зарплатой в 40 миллионов евро (после уплаты налогов). Также футболист может получить подписной бонус в размере 180 миллионов евро.