«Арсенал» в большинстве обыграл «Лидс», «Лестер» уступил «Эвертону», «Вест Хэм» разгромил «Норвич»

Оба гола в составе победителей на 6-й и 11-й минутах забил Эдвард Нкетиа. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве, с поля был удален защитник Люк Эйлинг. Однако это не помешало «Лидсу» отыграть один мяч — на 66-й минуте ворота лондонцев поразил Диего Льоренте.