«Арсенал» в большинстве обыграл «Лидс», «Лестер» уступил «Эвертону», «Вест Хэм» разгромил «Норвич»
В Англии состоялись три матча 36-го тура АПЛ. «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Лидсом» (2:1).
В Англии состоялись три матча 36-го тура АПЛ. «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Лидсом» (2:1).
Оба гола в составе победителей на 6-й и 11-й минутах забил Эдвард Нкетиа. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве, с поля был удален защитник Люк Эйлинг. Однако это не помешало «Лидсу» отыграть один мяч — на 66-й минуте ворота лондонцев поразил Диего Льоренте.
В другом матче «Лестер» дома уступил «Эвертону» (1:2). В составе «ирисок» голами отличились Виталий Миколенко (6-я минута) и Мэйсон Холгейт (30). Единственный мяч «лис» на счету Патсона Даки (11).
В свою очередь, «Вест Хэм» на выезде разгромил «Норвич» (4:0). Дубль оформил Саид Бенрахма. Еще по голу забили Майкл Антонио и Мануэль Лансини (пенальти).
«Арсенал» с 66 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» занимает 7-е место (55 очков), «Лестер» — 14-е (42), «Эвертон» — 16-е (35), «Лидс» — 18-е (34), «Норвич» — 20-е (21).