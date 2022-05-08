«Вильярреал» и «Севилья» сыграли со счётом 1:1. До 86-й минуты команды не забили голов

Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, сильнейшего команды не выявили — 1:1.

На 54-й минуте Жюль Кунде забил в свои ворота. Саму Чуквезе обработал мяч в правой части штрафной и навесил к дальнему углу вратарской, где Кунде опередил Булайе Диа, не дав ему пробить, но нечаянно сам срезал головой мяч в собственные ворота. После просмотра видеоповтора гол был отменён из-за офсайда Диа.

На 86-й минуте отличился Джовани Ло Чельсо. После навеса слева в штрафную защитник «Севильи» не выбил мяч головой, к мячу первым прибежал Ло Чельсо и отличным ударом с ближней дистанции отправил его в сетку.

Спустя 10 минут Жюль Кунде послал мяч в ворота соперника.

В составе хозяев жёлтые карточки получили Саму Чуквезе, Этьен Капу и Джовани Ло Чельсо.

Чуквезе («Вильярреал») угодил прямо в перекладину.