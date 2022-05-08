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21:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» не смогла обыграть «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
Штутгарт
Айнтрахт Ф
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Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Серж Гнабри (35-я минута) и Томас Мюллер (44). У гостей мячи забили Тиагу Томаш (8) и Саша Калайджич (52). В составе «Баварии» на шестой компенсированной к основному времени матча минуте красную карточку получил Кингсли Коман.

«Бавария», ранее уже обеспечившая себе десятый чемпионский титул подряд, лидирует в таблице с 76 очками. «Штутгарт» (30 очков, 16-е место), не побеждающий в Бундеслиге на протяжении шести матчей (4 ничьи, 2 поражения), идет в зоне плей-офф за право остаться в высшем дивизионе страны.

В другом матче дня «Айнтрахт» (Франкфурт) дома поделил очки с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1.

Бавария
2:2
Первый тайм: 2:1
Штутгарт
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