«Бавария» не смогла обыграть «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Серж Гнабри (35-я минута) и Томас Мюллер (44). У гостей мячи забили Тиагу Томаш (8) и Саша Калайджич (52). В составе «Баварии» на шестой компенсированной к основному времени матча минуте красную карточку получил Кингсли Коман.

«Бавария», ранее уже обеспечившая себе десятый чемпионский титул подряд, лидирует в таблице с 76 очками. «Штутгарт» (30 очков, 16-е место), не побеждающий в Бундеслиге на протяжении шести матчей (4 ничьи, 2 поражения), идет в зоне плей-офф за право остаться в высшем дивизионе страны.