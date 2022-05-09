Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Атлетико
Реал
10
Футбол. Зарубежный
8.05
ПСЖ
Труа
22
Футбол. Зарубежный
8.05
Верона
Милан
13
Футбол. Зарубежный
8.05
РБ Лейпциг
Аугсбург
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
8.05
Локомотив
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
8.05
Салернитана
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
8.05
Бавария
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
8.05
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
8.05
Лорьян
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
8.05
Вильярреал
Севилья
11
Футбол. Премьер-лига
8.05
Арсенал Т
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
8.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
8.05
Анже
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
8.05
Клермон Фут
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
8.05
Реймс
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Арсенал
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
8.05
Лестер
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
8.05
Венеция
Болонья
43
Футбол. Зарубежный
8.05
Хетафе
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
8.05
Уфа
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
8.05
Метц
Лион
32
Футбол. Зарубежный
8.05
Специя
Аталанта
13
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
8.05
Верона
Милан
13
8.05
Салернитана
Кальяри
11
8.05
Венеция
Болонья
43
8.05
Специя
Аталанта
13
7.05
Лацио
Сампдория
20
7.05
Сассуоло
Удинезе
11
7.05
Торино
Наполи
01
6.05
Дженоа
Ювентус
21
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» одержал волевую победу над «Вероной» и вернулся на 1-е место в Серии А

Сегодня, 8 мая, в рамках 36-го тура итальянской Серии А на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне местная одноимённая команда встречалась с «Миланом».

Милан
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 38-й минуте открыл защитник хозяев Марко Фараони после передачи Дарко Лазовича. В добавленное к первому тайму время Сандро Тонали счёт сравнял (передача Рафаэла Леау). На 49-й минуте Тонали вновь отличился с передачи Леау. На 86-й минуте третий мяч «Милана» забил Алессандро Флоренци.

«Милан» набрал 80 очков и по итогам 36 матчей в чемпионате Италии вернулся на первую строчку турнирной таблицы. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.

Верона
1:3
Первый тайм: 1:1
Милан
 Российские фигуристки поражают откровенными фото для мужских журналов
Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча НХЛ ВИДЕО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь