«Милан» одержал волевую победу над «Вероной» и вернулся на 1-е место в Серии А

Счёт в матче на 38-й минуте открыл защитник хозяев Марко Фараони после передачи Дарко Лазовича. В добавленное к первому тайму время Сандро Тонали счёт сравнял (передача Рафаэла Леау). На 49-й минуте Тонали вновь отличился с передачи Леау. На 86-й минуте третий мяч «Милана» забил Алессандро Флоренци.