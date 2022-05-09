«Атлетико» обыграл «Реал» впервые с 2016 года в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 9 мая. «Атлетико» дома победил «Реал» со счетом 1:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и обеспечил себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

В составе «Атлетико» гол забил Янник Карраско (40-я минута, с пенальти).

«Атлетико» прервал серию из 11 матчей подряд без побед над «Реалом» в чемпионате Испании. Предыдущая победа была одержана в феврале 2016 года. «Реал» прервал серию из пяти побед подряд в чемпионате Испании.

«Реал» досрочно занял первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 81 очко после 35 встреч. «Атлетико» располагается на четвертом месте с 64 очками, клуб обеспечил себе место в таблице не ниже шестого, что обеспечивает участие в еврокубках в следующем сезоне.