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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» обыграл «Реал» впервые с 2016 года в матче чемпионата Испании по футболу

Победа обеспечила «Атлетико» участие в еврокубках в следующем сезоне.

Атлетико
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 мая. «Атлетико» дома победил «Реал» со счетом 1:0 в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и обеспечил себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

В составе «Атлетико» гол забил Янник Карраско (40-я минута, с пенальти).

«Атлетико» прервал серию из 11 матчей подряд без побед над «Реалом» в чемпионате Испании. Предыдущая победа была одержана в феврале 2016 года. «Реал» прервал серию из пяти побед подряд в чемпионате Испании.

«Реал» досрочно занял первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 81 очко после 35 встреч. «Атлетико» располагается на четвертом месте с 64 очками, клуб обеспечил себе место в таблице не ниже шестого, что обеспечивает участие в еврокубках в следующем сезоне.

В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Эльче» 11 мая, «Реал» днем позже примет «Леванте».

Атлетико
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
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