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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за сезон.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Об этом сообщает Opta.

Лионель Месси в этом сезоне 10 раз попал в створ ворот в матчах Лиги 1. С тех пор, как начали собирать подробные данные, ни один другой игрок не сделал столько же попадания в каркас ворот.

Президент «Пари Сен-Жермен» ранее заявил Лионелю Месси о нежелании расставаться ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Месси провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками. Команда заранее стала чемпионом страны. «Марсель» поднялся на второе место в чемпионате Франции. В активе клуба 68 очков. Ближайшим преследователем подопечных Хорхе Сампаоли является «Монако». Монегаски набрали 65 очков.

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