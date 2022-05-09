«Ман Сити» оторвался от «Ливерпуля», мадридское дерби за «Атлетико», Тедеско вернулся в зону Лиги чемпионов

Англия: «Арсенал» в шаге от Лиги чемпионов

Футбол Англия 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 16:00 Арсенал 2 Лидс 1

Субботняя ничья «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» порадовала не только «Манчестер Сити», но и «Арсенал». И «канониры» не упустили возможность закрепится на четвертом месте, оторвавшись от «шпор» на четыре очка. Тем более, сражающийся за выживание «Лидс» в дебюте создал команде Микеля Артеты режим максимального благоприятствования. Точнее, это сделал голкипер Мелье, подаривший гол Нкетии. А к 10-й минуте превратившийся весной в главную ударную силу «Арсенала» форвард отличился еще раз.

Добило же планы белых глупое удаление Айлинга, который в банальной игровой ситуации на бровке влетел двумя ногами в Габриэла Мартинелли. После этого довести встречу до победы было делом техники, и хотя «Лидс» немного напрял хозяев, сократив отставание первым же ударом в створ, все закончилось, как и должно было. «Арсенал» может вернуться в Лигу чемпионов уже в четверг, если в перенесенном матче обыграет «Тоттенхэм».

Футбол Англия 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 18:30 Манчестер Сити 5 Ньюкасл Юнайтед 0

Еще один матч с предсказуемым исходом, который приблизил «Манчестер Сити» к сохранению чемпионского титула. Возможно, в будущем при помощи саудовских инвесторов «Ньюкасл» тоже превратится в топ-клуб, но пока до этого далеко. Тем более, с поправкой на многочисленные кадровые потери «сорок». А так как есть еще и разница в классе, «горожане» выиграли без видимых проблем.

Стерлинг, поразив цель головой после скидки Жоау Канселу, не просто открыл счет, но и стал вторым — после Агуэро — футболистом, забившим 50 мячей на «Этихаде». Окончательно же гости приуныли после того, как их гол отменили из-за офсайда, а вскоре самый результативный центральный защитник чемпионата Ляпорт (4 гола) воспользовался тем, что Дубравка не зафиксировал мяч после дальнего удара.

При этом команда Хосепа Гвардиолы и не думала сбавлять обороты, начав второй тайм с того, что в течение десяти минут владела мячом 94 процента времени. При таком тотальном перевесе дело просто не могло ограничиться двумя голами, а Родри поймал такой кураж, что забил в третьем подряд матче АПЛ. Такую бы точность в Лиге чемпионов, но это совсем другая история.

Италия: Тонали ведет «Милан» к титулу

Футбол Италия 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 13:30 Специя 1 Аталанта 3

Рискующая остаться без еврокубков на будущий сезон «Аталанта» не без проблем справилась с еще не обезопасившей себя от вылета «Специей». Хотя для бергамасков все началось довольно просто, и Муриэль легко разобрался с обороной после тонкого паса Малиновского. Однако зевок обороны обернулся тем, что равновесие восстановил убежавший от защитников с центра поля Верде.

Но в итоге как раз игроки обороны принесли «Аталанте» победу при розыгрыше стандарта. Скидка Мериха Демирала превратилась в голевую передачу для Джимсити, и албанец стал уже 20-м футболистом, забившем в этом сезоне за бергамасков. Самым же результативным игроком команды в серии А остается забивший в концовке свой 13-й мяч Пашалич. А помощь оставшегося в запасе Миранчука гостям не потребовалась.

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Футбол Италия 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 21:45 Верона 1 Милан 3

«Милан» снова ждал и догонял выигравший еще в пятницу «Интер». И, в отличие от предыдущих матчей, где все решалось на последних минутах, «россонери» постарались сразу взять быка за рога. Правда, гол Тонали не засчитали из-за офсайда. Когда же он забил по правилам после потрясающего прорыва Рафаэла Леау, это лишь помогло восстановить равновесие. А пикантность голу «Вероны» добавлял тот факт, что его автором стал отыгравший несколько лет назад сезон за «Интер» Фараони.

Наверное, его боготворила бы черно-синяя часть Милана. Однако у тех, кто переживает за красно-черных нашлись более могучие герои. Рафаэл Леау словно задался целью лучше всех поздравить Тонали с днем рождения и выдал ему второй идеальный пас на пустой угол. От данного удара «Верона» уже не оправилась, а гол Флоренци стал контрольным выстрелом. Команда Стефано Пиоли по-прежнему первая, впервые за десять лет набрав в чемпионате 80 очков.

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Испания: Эмери насолила бывшая команда

Футбол Испания 2021/2022 Тур 35, 8.05.2022, 17:15 Вильярреал 1 Севилья 1

Еще недавно казавшиеся призрачными шансы «Вильярреала» попасть в еврокубки на будущий сезон повысились после осечек главного конкурента. «Реал Сосьедад» набрал в двух последних турах всего одно очко, и в преддверии очной встречи с басками «подводники» получили шанс вплотную приблизиться к шестому месту. Проблемы заключались в том, что нужно было где-то найти силы и эмоции после драматичного поражения от «Ливерпуля», да и соперником Унаи Эмери была «Севилья».

Начал «Вильярреал» мощно — с удара Фойта, который вытащил Буну, и попадания Чуквуэзе в перекладину. Но мяч в ворота никак не шел, да еще и судьи не были благосклонны к хозяевам. Так, без внимания осталось падение в штрафной Капуэ, а потом из-за офсайда у Диа отменили автогол защитника «Севильи» Кунде. И даже долгожданного гола Ло Сельсо для победы не хватило, потому что на пятой добавленной минуте Кунде забил в правильные ворота.

Бывшая команда — настоящий кошмар Эмери, который проиграл андалусийцам семь раз в восьми предыдущих встречах в ла лиге. Воскресная ничья, по сути, тоже ближе к поражению. Тем не менее, все по-прежнему в руках «Вильярреала». Нужно обыгрывать «Реал Сосьедад», который был повержен в первом круге (3:1), ведь при равном количестве очков в Испании первый пункт — личные встречи.

Футбол Испания 2021/2022 Тур 35, 8.05.2022, 22:00 Атлетико 1 Реал 0

Огня мадридскому дерби добавил отказ «Атлетико» устраивать чемпионский коридор для «Реала». Диего Симеоне назвал это унижением, и его можно понять. Логично и решение Карло Анчелотти, который после невероятного прорыва в финал Лиги чемпионов выставил практически второй состав. Соответственно, рекордная в истории сливочных серия беспроигрышных дерби была под ударом.

«Атлетико» был заметно лучше в первом тайме, а гол забил самый яркий игрок вечера. Причем Феррейра-Карраско как заработал пенальти, так и реализовал его. «Реал» же раскачивался долго, перейдя к полноценному давления после выхода Модрича, Винисиуса Жуниора и Менди. «Матрасники», впрочем, имели не один шанс удвоить свое преимущество, однако получили нервную концовку. Ее апогеем стал сэйв Облака, который потащил штрафной Асенсио, когда мяч прошил рассыпавшуюся «стенку».

Для очередного чуда «Реалу» не хватило Бензема, который обычно забивает в ситуациях, аналогичных той, что завершилась промахом Начо. «Атлетико» же почти гарантировал себе Лигу чемпионов, оторвавшись от «Бетиса» на шесть очков.

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Германия: «Бавария» два тура без побед

Футбол Германия 2021/2022 Тур 33, 8.05.2022, 18:30 Бавария 2 Штутгарт 2

После завоевания чемпионского титула «Бавария» немного расслабилась, так как у мюнхенцов не осталось иных стимулов после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

В прошлом туре случилось поражение в Майнце, а сейчас «Штутгарт» не напугал ударный отрезок чемпиона с голами Гнабри и Мюллера.

Австрийский гигант Калайджич, чья результативность в этом сезоне резко снизилась, забил фирменный гол со «второго этажа».

Так что для болельщиков хозяев эта игра запомнится не результатом, а специальной футболкой с нашивкой по случаю завоевания десяти подряд чемпионских титулов.

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Футбол Германия 2021/2022 Тур 33, 8.05.2022, 20:30 РБ Лейпциг 4 Аугсбург 0

«Лейпциг» провалился на этой неделе, сначала потеряв четвертое место, а потом не попав в финал Лиги Европы. Однако в субботу Доменико Тедеско получил шанс исправить ситуацию после того, как главный конкурент «быков» «Фрайбург» потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Униона» (1:4). Побеждай лишенного серьезной мотивации соперника — и все снова в твоих руках.

С этой задачей «Лейпциг» справился, обеспечив результат на стыке таймов. Отметим, что отметки в 20 мячей в чемпионате достиг лучший снайпер команды Нкунку, которого, несмотря на интерес ряда топ-клубов, «быки» не собираются отпускать летом. Они уже сообщили об этом агенту и самому футболисту. Француз пригодится в новой Лиге чемпионов, куда «Лейпциг» попадет, если не споткнется в заключительном туре в гостях у занимающей предпоследнее место «Арминии». Но, возможно, победа не будет обязательной, так как «Фрайбург» ждет тяжелейший выезд в Леверкузен.

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Франция: Неймар без юбилейного гола

Футбол Франция 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 18:05 Лорьян 0 Марсель 3

«Марсель» достойно отреагировал на фиаско в полуфинале Лиги конференций и уверенно разобрался со сражающимся за выживание соперником. Команде Хорхе Сампаоли, кажется, проще играть на чужих полях. У нее уже 39 набранных в гостях очков, и есть шанс повторить клубный рекорд тринадцатилетней давности. Пока же «Марсель» догнал «Монако» по набранным очкам, однако уступает монегаскам второе место из-за худшей разности мячей. Ключевой в борьбе за попадание в Лигу чемпионов обещает стать игра марсельцев с «Ренном», который из-за участия «Нанта» в финале Кубка Франции встретится с «канарейками» 11 мая.

Футбол Франция 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 21:45 ПСЖ 2 Труа 2

Похоже, «ПСЖ» решил, что громить соперников дома скучно, и устроил небольшой триллер. Парижане легко добились перевеса в два мяча, а потом беззаботно упустили это преимущество. Казалось, лидерство быстро вернулось благодаря Неймару, который в шести последних турах лиги 1 отправил мяч в сетку семь раз и еще дважды ассистировал партнерам. Однако второй гол бразильца отменил ВАР, и это было крайне неприятно. Дело в том, что данный мяч должен был стать для форварда 100-м за «ПСЖ», и его даже успели поздравить со знаменательным событием в клубных соцсетях. Однако юбилей переносится как минимум на неделю, а победу чемпиона отменила перекладина, принявшая на себя удар Месси в компенсированное время.

Статистика дня

5 раз в текущем голландском чемпионате забивал после 90-й минуте рекордсмен сезона — нападающий «Фейеноорда» Дессерс.

7 последних венских дерби между «Рапидом» и «Аустрией» завершились вничью. Это первая подобная серия в истории австрийской бундеслиги.