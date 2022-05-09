Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

Об этом рассказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Накануне Диаш был заменен в перерыве матча АПЛ с «Ньюкаслом» (5:0) из-за мышечного повреждения.

Ранее Уокер не доиграл ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) из-за проблем с голеностопом, а Стоунз пропустил последние две игры из-за травмы задней поверхности бедра.

В заключительных турах «Сити» осталось сыграть в гостях с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом» и встретиться дома с «Астон Виллой».