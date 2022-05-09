Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: Все в Англии поддерживают «Ливерпуль»

«Неделю назад мало кто думал, что мы станем чемпионами. Все в Англии поддерживают “Ливерпуль” — и СМИ, и все остальные.
Конечно, у “Ливерпуля” невероятная история в Европе. Но не в Премьер-лиге — они выиграли титул лишь раз за 30 лет. Ситуация такова, что мы должны набрать 9 очков. Возможно, в среду будет разыграно 6», — цитирует Гвардиолу beIN SPORTS.
«Манчестер Сити» набрал 86 очков и увеличил отрыв от преследующего их «Ливерпуля» до 3 очков. В следующем матче «горожане» сыграют в гостях против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 11 мая, начало — в 22:15 мск.