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10:24 (мск), источник: Sport24

Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: Все в Англии поддерживают «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ньюкаслом» (5:0) в 36-м туре АПЛ выразил мнение, что вся Англия в чемпионской гонке болеет за «Ливерпуль», а не за «горожан».

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Неделю назад мало кто думал, что мы станем чемпионами. Все в Англии поддерживают “Ливерпуль” — и СМИ, и все остальные.

Конечно, у “Ливерпуля” невероятная история в Европе. Но не в Премьер-лиге — они выиграли титул лишь раз за 30 лет. Ситуация такова, что мы должны набрать 9 очков. Возможно, в среду будет разыграно 6», — цитирует Гвардиолу beIN SPORTS.

«Манчестер Сити» набрал 86 очков и увеличил отрыв от преследующего их «Ливерпуля» до 3 очков. В следующем матче «горожане» сыграют в гостях против «Вулверхэмптона». Встреча пройдет 11 мая, начало — в 22:15 мск.

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