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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» в ближайшие дни объявит о переходе Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в ближайшие дни официально станет игроком английского «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По сведениям источника, стороны закрыли сделку по переходу 21-летнего норвежского форварда на прошлой неделе.

Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн.

За «Боруссию» Холанд в 88 матчах забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.

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