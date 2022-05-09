Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» определенно нужно что-то менять

Манкунианцы остались без трофеев, не отобрались в Лигу чемпионов и завершат сезон с наименьшим количеством очков за время выступлений в АПЛ.

«Клубу определенно нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен. Думаю, многие фанаты рады этому. Для “МЮ” это был длительный период взлетов и падений.



Поведение поклонников “Юнайтед” заслуживает уважения, ведь несмотря на неудачи команды, они все равно заполняют трибуны “Олд Траффорд. Это многое говорит о фанатах”, — цитирует Бекхэма Sky Sports.