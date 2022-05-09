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10:37 (мск), источник: Sport24

Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» определенно нужно что-то менять

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм порассуждал о провальном для «красных дьяволов» сезоне-2021/2022.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Манкунианцы остались без трофеев, не отобрались в Лигу чемпионов и завершат сезон с наименьшим количеством очков за время выступлений в АПЛ.

«Клубу определенно нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен. Думаю, многие фанаты рады этому. Для “МЮ” это был длительный период взлетов и падений.

Поведение поклонников “Юнайтед” заслуживает уважения, ведь несмотря на неудачи команды, они все равно заполняют трибуны “Олд Траффорд. Это многое говорит о фанатах”, — цитирует Бекхэма Sky Sports.

В сезоне-2022/23 команду будет тренировать новый тренер — Эрик тен Хаг.

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Первый тайм: 1:0
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