Бекхэм: «Манчестер Юнайтед» определенно нужно что-то менять
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм порассуждал о провальном для «красных дьяволов» сезоне-2021/2022.
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм порассуждал о провальном для «красных дьяволов» сезоне-2021/2022.
Манкунианцы остались без трофеев, не отобрались в Лигу чемпионов и завершат сезон с наименьшим количеством очков за время выступлений в АПЛ.
«Клубу определенно нужно что-то менять. Это был непростой сезон, но он уже закончен. Думаю, многие фанаты рады этому. Для “МЮ” это был длительный период взлетов и падений.
Поведение поклонников “Юнайтед” заслуживает уважения, ведь несмотря на неудачи команды, они все равно заполняют трибуны “Олд Траффорд. Это многое говорит о фанатах”, — цитирует Бекхэма Sky Sports.
В сезоне-2022/23 команду будет тренировать новый тренер — Эрик тен Хаг.