Холанд уведомил «Боруссию», что уходит. Немецкий клуб получит 75 млн евро одним платежом

21-летний форвард уже уведомил руководство «Боруссии», что уйдет по завершении сезона.

Как уже сообщалось ранее, все детали трансфера согласованы. «Сити» активирует опцию выкупа в контракте футболиста за 75 млн евро. При этом дортмундский клуб получит всю сумму сразу, одним платежом.

Официально о переходе Холанда объявят на этой неделе.