Холанд уведомил «Боруссию», что уходит. Немецкий клуб получит 75 млн евро одним платежом
Нападающий Эрлинг Холанд в скором времени станет игроком «Манчестер Сити».
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Нападающий Эрлинг Холанд в скором времени станет игроком «Манчестер Сити».
21-летний форвард уже уведомил руководство «Боруссии», что уйдет по завершении сезона.
Как уже сообщалось ранее, все детали трансфера согласованы. «Сити» активирует опцию выкупа в контракте футболиста за 75 млн евро. При этом дортмундский клуб получит всю сумму сразу, одним платежом.
Официально о переходе Холанда объявят на этой неделе.
В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.