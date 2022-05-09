Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
8.05
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
8.05
РБ Лейпциг
Аугсбург
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Верона
Милан
13
Футбол. Зарубежный
8.05
ПСЖ
Труа
22
Футбол. Зарубежный
8.05
Атлетико
Реал
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
8.05
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
50
8.05
Арсенал
Лидс
21
8.05
Лестер
Эвертон
12
8.05
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
7.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
11
7.05
Брайтон
Манчестер Юнайтед
40
7.05
Бернли
Астон Вилла
13
7.05
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:02 (мск), источник: Sports.Ru

Холанд уведомил «Боруссию», что уходит. Немецкий клуб получит 75 млн евро одним платежом

Нападающий Эрлинг Холанд в скором времени станет игроком «Манчестер Сити».

Боруссия Д
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

21-летний форвард уже уведомил руководство «Боруссии», что уйдет по завершении сезона.

Как уже сообщалось ранее, все детали трансфера согласованы. «Сити» активирует опцию выкупа в контракте футболиста за 75 млн евро. При этом дортмундский клуб получит всю сумму сразу, одним платежом.

Официально о переходе Холанда объявят на этой неделе.

В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 7 передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь