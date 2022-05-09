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14:40 (мск), источник: Sports.Ru

Аллегри не уволят из «Ювентуса» вне зависимости от результата финала Кубка Италии

«Ювентус» не собирается увольнять Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Туринский клуб в этом сезоне досрочно потерял шансы на победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии ⅛ финала, проиграв «Вильярреалу».

11 мая «Юве» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии, однако будущее Аллегри не зависит от результата этого матча.

Контракт тренера с «бьянконери» рассчитан до 2025 года. Он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

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