Аллегри не уволят из «Ювентуса» вне зависимости от результата финала Кубка Италии

Туринский клуб в этом сезоне досрочно потерял шансы на победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии ⅛ финала, проиграв «Вильярреалу».

11 мая «Юве» сыграет с «Интером» в финале Кубка Италии, однако будущее Аллегри не зависит от результата этого матча.